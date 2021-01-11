Минздрав разрешил исследования вакцины «Спутник Лайт»
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Соответствующий документ появился в ведомственном реестре разрешений на проведение подобных исследований.
В разрешении указано, что клиническое исследование препарата будет проводиться с целью оценки безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины «Спутник Лайт». Документ будет действовать до 31 декабря 2021 года.
Исследования пройдут в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева и НИЦ «Эко-безопасность». В них примут участие 150 добровольцев.
Ранее о «лайт-вакцине» рассказал президент России Владимир Путин, сообщает RT. По словам российского лидера, она будет отличаться меньшей продолжительностью действия, однако позволит привить гораздо больше людей.
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