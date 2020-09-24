Центр Гамалеи начал испытания вакцины «Спутник V» на группах риска

Клинические испытания российской вакцины от COVID-19 на ряде групп риска, в том числе, на пожилых людях, запустил центр имени Гамалеи. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы не ожидаем каких-то негативных действий для пожилых людей. У меня мама и папа, им 74 года, они тоже в рамках программы добровольцев привились и чувствуют себя прекрасно», - цитируют Дмитриева РИА Новости.