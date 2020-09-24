Центр Гамалеи начал испытания вакцины «Спутник V» на группах риска

Клинические испытания российской вакцины от COVID-19 на ряде групп риска, в том числе, на пожилых людях, запустил центр имени Гамалеи. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы не ожидаем каких-то негативных действий для пожилых людей. У меня мама и папа, им 74 года, они тоже в рамках программы добровольцев привились и чувствуют себя прекрасно», - цитируют Дмитриева РИА Новости.

Путин анонсировал скорую регистрацию второй вакцины от коронавируса

Между тем, ранее в четверг, 24 сентября стало известно, что все регионы России получили первые пробные партии вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом проинформировали в Министерстве здравоохранения. Препарат разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, передает RT.

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) намерено помочь с продвижением российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеКоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры