Центр Гамалеи начал испытания вакцины «Спутник V» на группах риска
Клинические испытания российской вакцины от COVID-19 на ряде групп риска, в том числе, на пожилых людях, запустил центр имени Гамалеи. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мы не ожидаем каких-то негативных действий для пожилых людей. У меня мама и папа, им 74 года, они тоже в рамках программы добровольцев привились и чувствуют себя прекрасно», - цитируют Дмитриева РИА Новости.
Между тем, ранее в четверг, 24 сентября стало известно, что все регионы России получили первые пробные партии вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом проинформировали в Министерстве здравоохранения. Препарат разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, передает RT.
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) намерено помочь с продвижением российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным рассказал директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru