Центр Гамалеи: Исследования обновленного «Спутника V» завершат в декабре

Клинические исследования обновленного варианта вакцины «Спутник V» завершат в начале декабря, сообщила заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Инна Должикова, передает ТАСС.

По ее словам, после этого вакцина поступит в гражданский оборот. Отмечается, что обновленный состав препарата будет более эффективным.

«Не пихать всем подряд»: Новая вакцина от COVID-19 ждет одобрения Минздрава

В разгар осенней «тридемии» глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург подтвердил опасения вирусологов о том, что российская вакцина «Спутник V» в нынешнем своем варианте перестала защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса.

Новые варианты вакцины от коронавируса уже готовы, но ждут одобрения Минздрава, заявил ранее профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский «Радиоточке НСН». По его словам, массовая вакцинация в России больше не нужна, прививки следует рекомендовать группам риска.

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ФОТО: РИА Новости
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