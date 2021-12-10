Центр Гамалеи: Безответственно называть омикрон-штамм легким

Называть штамм коронавируса «омикрон» легким безответственно, заявил замдиректора НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов в ходе международной научно-практической конференции по противодействию коронавирусной и другим инфекциям.

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях течения COVID-19 при «омикроне»

Логунов отметил, что пока рано делать выводы на основе имеющихся о новом варианте коронавируса данных.

«У иммунных людей по-настоящему он (омикрон-штамм - прим. НСН) может течь в легкой форме, но безответственно заявлять, что это "легкий" штамм, потому что у нас есть иммуносупрессорная часть популяции, у нас есть пожилая часть популяции, у нас есть еще не переболевшие люди, и говорить, что штамм "омикрон" в их отношении будет легко течь, — это абсолютно безответственно", цитирует специалиста ТАСС.

Между тем в России подтвердили уже четыре случая заражения новой мутацией COVID-19, пишет Ura.ru. Омикрон-штамм обнаружили у вернувшихся из-за границы туристов.

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ФОТО: РИА Новости
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