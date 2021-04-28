Центр Чумакова подал документы в ВОЗ на преквалификацию вакцины «КовиВак»

«Это достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, третий мир, когда мы справимся сами», — отметил Ишмухаметов.

Кроме того, в беседе с ТАСС ученый уточнил, что документы были переданы на прошлой неделе и подчеркнул, что о сроках прохождения преквалификации «говорить рано».

Инактивированная цельновирионная вакцина «Ковивак» была разработана центром имени Чумакова. Минздрав РФ зарегистрировал препарат 19 февраля.

