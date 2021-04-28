Центр Чумакова подал документы в ВОЗ на преквалификацию вакцины «КовиВак»
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова подал во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) документы на преквалификацию вакцины от COVID-19 «Ковивак». Об этом рассказал директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Это достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, третий мир, когда мы справимся сами», — отметил Ишмухаметов.
Кроме того, в беседе с ТАСС ученый уточнил, что документы были переданы на прошлой неделе и подчеркнул, что о сроках прохождения преквалификации «говорить рано».
Инактивированная цельновирионная вакцина «Ковивак» была разработана центром имени Чумакова. Минздрав РФ зарегистрировал препарат 19 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru