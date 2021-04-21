Разработчик «КовиВак»: вакцина эффективна против всех мутаций коронавируса

По его словам, это связано с тем, что в основе препарата — антигены целого вируса. Как отметил Ишмухаметов, в случае появления новых разновидностей коронавируса ученым удастся создать вакцину против них.

Неделю назад первые партии российской вакцины «КовиВак» были отправлены в регионы РФ.

Вакцина «КоВивак» на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2 была разработана столичным центром имени Чумакова. В феврале Минздрав России зарегистрировал препарат. Вакцина поступила в гражданский оборот 25 марта.

