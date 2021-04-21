Разработчик «КовиВак»: вакцина эффективна против всех мутаций коронавируса

Вакцина от коронавируса «КовиВак» российского производства может быть эффективна против всех известных мутаций COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова.

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По его словам, это связано с тем, что в основе препарата — антигены целого вируса. Как отметил Ишмухаметов, в случае появления новых разновидностей коронавируса ученым удастся создать вакцину против них.

Неделю назад первые партии российской вакцины «КовиВак» были отправлены в регионы РФ.

Вакцина «КоВивак» на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2 была разработана столичным центром имени Чумакова. В феврале Минздрав России зарегистрировал препарат. Вакцина поступила в гражданский оборот 25 марта.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцина
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