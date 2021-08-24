Онищенко заподозрил «Инвитро» в работе на Запад

Депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал об опасности частных компаний, которые работают с биологическими материалами.

«Сегодня на этой теме наживаются частные компании, которые предоставляют услуги сдачи ПЦР-тестов и выявления титра антител. В частности, такая опасная компания, как «Инвитро», потому что она предоставляет большую линейку услуг, но финансируется на Кипре одним из американских фондов. А каждая страна бережет биологический материал своих граждан, тема биологического террора и искусственного изменения коронавируса не снята с повестки», - отметил он.

Ранее Онищенко в пресс-центре НСН посоветовал россиянам сделать выбор в пользу путешествий по стране, а не отправляться в Турцию.

