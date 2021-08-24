Онищенко заподозрил «Инвитро» в работе на Запад
По его словам, компания финансируется американскими фондами.
Депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал об опасности частных компаний, которые работают с биологическими материалами.
«Сегодня на этой теме наживаются частные компании, которые предоставляют услуги сдачи ПЦР-тестов и выявления титра антител. В частности, такая опасная компания, как «Инвитро», потому что она предоставляет большую линейку услуг, но финансируется на Кипре одним из американских фондов. А каждая страна бережет биологический материал своих граждан, тема биологического террора и искусственного изменения коронавируса не снята с повестки», - отметил он.
Ранее Онищенко в пресс-центре НСН посоветовал россиянам сделать выбор в пользу путешествий по стране, а не отправляться в Турцию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- СМИ: «Угнанный» в Афганистане украинский самолет был продан
- В Мосгорсуде 865 человек эвакуировали из-за сообщения о минировании
- Скончалась народная артистка России Наталья Исаева
- Власти Петербурга разрешат работу аквапарков и аттракционов
- В МИД Украины опровергли сообщения о захвате самолета в Кабуле
- Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам
- В России впервые с июня выявили меньше 19 тысяч случаев COVID-19 за сутки
- Акции «Газпрома» впервые с 2008 года превысили отметку в 300 рублей за бумагу
- ФСБ России ликвидировала подпольную нарколабораторию в Крыму
- Сбросившему ребенка с пятого этажа кировчанину дали 18 лет колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru