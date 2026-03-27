Руководитель крупного российского автозавода не имеет права ездить на любые публичные мероприятия на «чужом» автомобиле, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что его предприятие не боится конкуренции. Однако на вопрос кремлёвского корреспондента Александра Юнашева про адресные меры поддержки топ-менеджер ответил, что о таких не в курсе. По словам Соколова, сейчас на «Ладу» приходится четверть всех продаж на российском авторынке, так что бренд занимает «если не монопольное, то доминирующее положение». После комментария топ-менеджер «АвтоВАЗа» сел в «Мерседес» и уехал. Лисовский назвал эту ситуацию неприличной.