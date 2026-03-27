Где «Жигули»? В Госдуме осудили главу АвтоВАЗа за поездку на Mercedes
Сергей Лисовский заявил НСН, что глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов должен ездить на публичные мероприятия на «Жигулях».
Руководитель крупного российского автозавода не имеет права ездить на любые публичные мероприятия на «чужом» автомобиле, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что его предприятие не боится конкуренции. Однако на вопрос кремлёвского корреспондента Александра Юнашева про адресные меры поддержки топ-менеджер ответил, что о таких не в курсе. По словам Соколова, сейчас на «Ладу» приходится четверть всех продаж на российском авторынке, так что бренд занимает «если не монопольное, то доминирующее положение». После комментария топ-менеджер «АвтоВАЗа» сел в «Мерседес» и уехал. Лисовский назвал эту ситуацию неприличной.
«К сожалению, российские чиновники редко имеют чувство приличия. Конечно, руководитель крупного российского автозавода не имеет права ездить на любые публичные мероприятия на любом автомобиле, кроме как на «Жигулях». Конечно, это неуважение. Но самое главное, что нет даже понимания, что это неприлично», - отметил он.
Январь и февраль 2026 года стали для российского авторынка худшими за два десятилетия ведения статистики, заявил директор по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин на форуме ForAuto 2026. Несмотря на сложную ситуацию, Дмитрий Костромин отметил, что рынок вошел в год без давления складских запасов. Тем не мене он указал, что «без креативных идей этот рынок, наверное, не вытянуть».
