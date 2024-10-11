Цена на красную икру в России за сентябрь выросла на 12,6%
11 октября 202419:38
Цена на красную икру в России за сентябрь выросла на 12,6%, продукт вошел в число самых подорожавших в стране по версии Росстата.
Цены на красную икру иногда уже превышают 10 тысяч рублей за килограмм.
Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, гендиректор ЗАО «ИТА Северная компания» Виталий Корнев заявил НСН, что в 2024 году добыча красной икры в России сократилась в три раза по сравнению с прошлым годом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru