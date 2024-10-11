Цена на красную икру в России за сентябрь выросла на 12,6%

Цена на красную икру в России за сентябрь выросла на 12,6%, продукт вошел в число самых подорожавших в стране по версии Росстата.

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Цены на красную икру иногда уже превышают 10 тысяч рублей за килограмм.

Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, гендиректор ЗАО «ИТА Северная компания» Виталий Корнев заявил НСН, что в 2024 году добыча красной икры в России сократилась в три раза по сравнению с прошлым годом.


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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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