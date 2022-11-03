В октябре 2021 года президент России Владимир Путин поставил цель — добиться углеродной нейтральности страны (баланса между выбросами парниковых газов и их поглощением) до 2060 года. Над ее достижением работают все регионы страны.

Так, первым шагом к углеродно-нейтральному будущему стал начавшийся 1 сентября 2022 года «климатический эксперимент» на Сахалине. На территории острова будут тестировать стратегию борьбы с глобальным потеплением, чтобы затем использовать ее и в других частях страны.

Согласно плану, Сахалин достигнет углеродной нейтральности к 2028 году. Для этого в регионе увеличат долю использования энергии из возобновляемых источников — с 0,5% до 15–28%, в основном благодаря компании «НоваВинд» (дивизион «Росатома»), которая построит на острове пять ветропарков. Также власти планируют перевести более 37 тысяч домов и квартир на газ, задействовать технологию улавливания и хранения CO2, сортировать мусор и перерабатывать его во вторичное сырье, заняться развитием «зеленого» транспорта.

Сейчас по дорогам Сахалина ездят около 300 электрокаров, но инфраструктура пока отстает — зарядных станций всего 75. К окончанию эксперимента ситуация ощутимо улучшится.

При этом регионы осознают, что переход на технологии «ноль выбросов» нереален, в особенности с учетом климатических особенностей нашей страны. Так, жители большинства регионов нашей страны не могут позволить себе не иметь единой системы отопления. Другое дело, что нынешняя коммунальная система, сконструированная с приоритетом надежности, должна получить другой, но не менее важный приоритет: без потери надежности сократить выбросы. Это достигается за счет внедрения современных технологий.

В свою очередь, в Мурманске в 2022 году введут в эксплуатацию Кольскую ВЭС — самый масштабный ветропарк мира, расположенный за Полярным кругом. А с 2024 года с ее помощью планируется наладить производство экологически чистого водорода. Для этого, помимо снабжения энергией из возобновляемых источников, потребуется лишь вода и электролизер — устройство, предназначенное для выделения из жидкости ее составляющих.

Кроме того, в Мурманске была установлена экспериментальная система обращения твердых коммунальных отходов — одного из главных источников парниковых газов. Уже сейчас в регионе сортируют более 80% ТКО, утилизируют — 33%, направляют на захоронение — 67%.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/chistoe-nebo-nad-rodnym-domom









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