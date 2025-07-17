Сотни иностранных фехтовальщиков выступили против россиян на чемпионате мира
Против участия российских спортсменов в чемпионате мира по фехтованию 2025 года, который пройжёт в Тбилиси с 22 по 30 июля, выступили 447 иностранных фехтовальщиков. Об этом в своих соцсетях заявила двукратная олимпийская чемпионка из Украины Ольга Харлан.
По её словам, 339 действующих и 108 бывших фехтовальщиков Кубка мира подписали окрытое письмо, в котором указали о несогласии с решением Международной федерации фехтования (FIE) отменить проверку нейтралитета россиян перед предоставлением им нейтрального статуса и разрешить им выступать в составе команды.
В тексте говорится, что оба этих решения прямо противоречат действующим рекомендациям Международного Олимпийского комитета.
«Дальнейшее игнорирование рекомендаций может в итоге привести к нашему отстранению от Олимпийских игр, что будет иметь катастрофические последствия для нашего вида спорта», — заключила Харлан.
Ранее в МОК рекомендовали международным спортивным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе - после проверки и кроме командных видов спорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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