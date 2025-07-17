Сотни иностранных фехтовальщиков выступили против россиян на чемпионате мира

По её словам, 339 действующих и 108 бывших фехтовальщиков Кубка мира подписали окрытое письмо, в котором указали о несогласии с решением Международной федерации фехтования (FIE) отменить проверку нейтралитета россиян перед предоставлением им нейтрального статуса и разрешить им выступать в составе команды.

В тексте говорится, что оба этих решения прямо противоречат действующим рекомендациям Международного Олимпийского комитета.

«Дальнейшее игнорирование рекомендаций может в итоге привести к нашему отстранению от Олимпийских игр, что будет иметь катастрофические последствия для нашего вида спорта», — заключила Харлан.

Ранее в МОК рекомендовали международным спортивным федерациям допускать российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе - после проверки и кроме командных видов спорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

