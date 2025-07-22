Главной угрозой безопасности персональных данных в РФ сегодня являются бесконечные кибератаки, а не переход на российское программное обеспечение, заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Согласно планам правительства РФ, операторы персональных данных с сентября 2027 года должны будут использовать исключительно российское ПО. Эксперты прогнозируют в этой связи рост числа критических IT-сбоев на 40–45%. Клименко выразил уверенность, что никакой катастрофы не будет, и указал на другую проблему.