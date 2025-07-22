Есть «жертвы»: Россия стала главной мишенью для западных хакеров
Мировое сообщество считает Россию законной целью, хакеры тестируют на нас все новое, однако помимо недельных «выпаданий» Rutube и СДЭК больших проблем пока не было, сказал в эфире НСН Герман Клименко.
Главной угрозой безопасности персональных данных в РФ сегодня являются бесконечные кибератаки, а не переход на российское программное обеспечение, заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Согласно планам правительства РФ, операторы персональных данных с сентября 2027 года должны будут использовать исключительно российское ПО. Эксперты прогнозируют в этой связи рост числа критических IT-сбоев на 40–45%. Клименко выразил уверенность, что никакой катастрофы не будет, и указал на другую проблему.
«Этот переход не будет особо катастрофическим, потому что с программным обеспечением у нас в целом всегда обычно все хорошо. Сложности возникают с интеграцией нашего софта с импортным железом, оно не всегда радостно принимает чужие софты. Там теоретически могут быть проблемы, но основная проблема с безопасностью сейчас находится не в плоскости ПО, а связана с увеличением количества атак и их разнообразия. Теперь мы "цель №1", и по нам приходится огромный пласт атак западных хакеров. Мировое сообщество на данный момент воспринимает нас, как законную цель. На нас постоянно тестируется все новое. Это было достаточно внезапно для всех нас», - признал Клименко.
По его словам, Россия успешно справляется с этими атаками, которые ударили пока только по Rutube и СДЭК.
«На фоне вала атак прекрасно то, что мы живем нормально и у нас что-то все-таки работает. Большинство игроков рынка, попавших под такие атаки, столкнулись с DDoS-атаками в самом простейшем для нас исполнении, вирусными историями. Наверное, было больше инцидентов и мы не все знаем, но мы отделались двумя инцидентами - это Rutube и СДЭК, которые «выпадали» на неделю. В объеме атак это не самые большие и тяжелые жертвы, это вполне умеренно. В целом мы более-менее работаем. Если бы не отключения интернета из-за БПЛА, мы бы не могли определить, когда у нас с интернетом плохо - в регионах оно всегда плохо, а в Москве всегда хорошо», - констатировал эксперт.
При этом Клименко отметил, что 2027-й год не выглядит «каким-то невозможным» в плане перехода на российский софт.
Дизайнер Артемий Лебедев ранее заявил, что России не нужен мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По мнению Лебедева, национальным мессенджером станет Max, (который разрабатывает VK), который должен «победить в честной борьбе» Telegram.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия ответила на новые санкции ЕС расширением списка запрета на въезд
- Россиянам назвали места, где ни в коем случае нельзя собирать грибы
- Минченко назвал два критерия для выбора нового председателя Верховного суда
- Автобус с россиянами попал в ДТП в Турции
- Умер польский генерал Скшипчак, который угрожал Калининградской области
- Есть «жертвы»: Россия стала главной мишенью для западных хакеров
- ФСБ предотвратила теракты в трех регионах РФ
- Банки обрушили ставки по рублевым вкладам перед заседанием ЦБ
- Дело не в одежде: На маркетплейсах снизились продажи бытовой техники
- СМИ: У вице-губернатора Брянской области Симоненко проходят обыски
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru