Ретейлер Потапенко: Россияне не захотят покупать алкоголь и табак по биометрии

Дмитрий Потапенко заявил НСН, что покупка табака и алкоголя через кассы самообслуживания не станет массовым явлением из-за недоверия граждан. 

Покупка табака и алкоголя через кассы самообслуживания с использованием биометрии не станет массовым явлением из-за недоверия граждан, заявил предприниматель, ретейлер, экономист Дмитрий Потапенко в беседе с НСН.

Ранее в Минцифры был направлен запрос о возможности использовать биометрию для подтверждения возраста покупателей спиртного и табака через кассы самообслуживания. Ожидается, что это позволит разгрузить сотрудников магазинов. Ретейлеры имеют такую возможность по закону: документ о единой биометрической системе вступил в силу с 1 июня. Однако Потапенко считает, что граждане не будут рисковать своими данными ради подобных покупок.

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«Ради алкоголя и табака, как и для прохода в метро, россияне особо не настроены предоставлять свои данные. Проблема не в россиянах, а в том, как используются эти персональные данные. Поэтому рассчитывать на то, что это будет массовым явлением, не стоит, это иллюзорно. Потому что, во-первых, безопасность данных, их утечка уже считается нормой. А второе и самое главное, что государство может использовать эти данные так, как посчитает нужным. Тут вопрос доверия, сначала должно возникнуть доверие к чиновникам, а пока этого нет, есть неприятие. Пользоваться этим будут исключительно принудительно, эта идея не получит развития», - объяснил он.

Ранее генеральный директор виноторговой компании Simple Максим Каширин заявил, что число продавцов, имеющих право онлайн-торговли алкоголем, должно быть разумно ограничено, в противном случае не избежать множества нарушений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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