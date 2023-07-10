Ретейлер Потапенко: Россияне не захотят покупать алкоголь и табак по биометрии

«Ради алкоголя и табака, как и для прохода в метро, россияне особо не настроены предоставлять свои данные. Проблема не в россиянах, а в том, как используются эти персональные данные. Поэтому рассчитывать на то, что это будет массовым явлением, не стоит, это иллюзорно. Потому что, во-первых, безопасность данных, их утечка уже считается нормой. А второе и самое главное, что государство может использовать эти данные так, как посчитает нужным. Тут вопрос доверия, сначала должно возникнуть доверие к чиновникам, а пока этого нет, есть неприятие. Пользоваться этим будут исключительно принудительно, эта идея не получит развития», - объяснил он.

Ранее генеральный директор виноторговой компании Simple Максим Каширин заявил, что число продавцов, имеющих право онлайн-торговли алкоголем, должно быть разумно ограничено, в противном случае не избежать множества нарушений, передает «Радиоточка НСН».

