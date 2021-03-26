ЦБ заявил о повышении уровня финансовой грамотности у россиян

Почти 40% жителей РФ в 2020 году продемонстрировали высокий уровень финансовой грамотности. Об этом свидетельствуют проведенные Институтом фонда «Общественное мнение» результаты исследования по заказу Центробанка, сообщают «Ведомости».

Индекс финансовой грамотности рассчитывали по 100-бальной системе. В среднем по России он составил 54 балла. Отмечается, что доля людей с уровнем финансовой грамотности выше среднего выросла с 34 до 39% в сравнении с 2018 годом.