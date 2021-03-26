ЦБ заявил о повышении уровня финансовой грамотности у россиян
Почти 40% жителей РФ в 2020 году продемонстрировали высокий уровень финансовой грамотности. Об этом свидетельствуют проведенные Институтом фонда «Общественное мнение» результаты исследования по заказу Центробанка, сообщают «Ведомости».
Индекс финансовой грамотности рассчитывали по 100-бальной системе. В среднем по России он составил 54 балла. Отмечается, что доля людей с уровнем финансовой грамотности выше среднего выросла с 34 до 39% в сравнении с 2018 годом.
ЦБ назвал положительным трендом то, что люди начали чаще задумываться о накоплениях. За три года доля россиян с финансовой «подушкой безопасности» увеличилась на 10 п.п. – до 47%. При этом регулярные отчисления делают 32% респондентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru