ЦБ заявил о повышении уровня финансовой грамотности у россиян

Почти 40% жителей РФ в 2020 году продемонстрировали высокий уровень финансовой грамотности. Об этом свидетельствуют проведенные Институтом фонда «Общественное мнение» результаты исследования по заказу Центробанка, сообщают «Ведомости».

Индекс финансовой грамотности рассчитывали по 100-бальной системе. В среднем по России он составил 54 балла. Отмечается, что доля людей с уровнем финансовой грамотности выше среднего выросла с 34 до 39% в сравнении с 2018 годом.

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ЦБ назвал положительным трендом то, что люди начали чаще задумываться о накоплениях. За три года доля россиян с финансовой «подушкой безопасности» увеличилась на 10 п.п. – до 47%. При этом регулярные отчисления делают 32% респондентов.



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