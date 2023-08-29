ЦБ: за год число выявленных в Москве черных кредиторов выросло почти на 50%

По его словам, за год количество таких мошенников увеличилось на 44%. Сайкин уточнил, что компания для предоставления потребительских займов должна иметь лицензию ЦБ и состоять в реестре регулятора.

Сайкин также рассказал, что при фиксировании фактов мошенничества Центробанк обращается в Генпрокуратуру, МВД и ФАС. За шесть месяцев 2023 года уже возбудили 70 уголовных и более 300 административных дел против нелегалов на финансовом рынке.

Ранее Банк России выявил новую схему мошенничества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Злоумышленники стали выкладывать в интернет шаблоны документов для финансовой отчетности, которые содержат вирусы.

