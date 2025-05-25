Минобороны: Российские военные освободили Романовку в ДНР

Российские войска освободили посёлок Романовка на территории Донецкой народной республики Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны: В Сумской области военные РФ заняли Локню

В министерстве уточнили, что населённый пункт был освобожден силами группировки войск «Юг».

«Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск», - говорится в сводке МО РФ.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в Сумской области российские военные взяли под контроль населенный пункт Локня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры