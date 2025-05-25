Минобороны: Российские военные освободили Романовку в ДНР
25 мая 202513:10
Российские войска освободили посёлок Романовка на территории Донецкой народной республики Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В министерстве уточнили, что населённый пункт был освобожден силами группировки войск «Юг».
«Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск», - говорится в сводке МО РФ.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что в Сумской области российские военные взяли под контроль населенный пункт Локня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru