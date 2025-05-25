СМИ: Президент «Зенита» Медведев покидает свой пост
Александр Медведев покинет пост президента петербургского футбольного клуба «Зенит» и клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Иван Карпов.
Сообщатся, что Медведев уходит на пенсию.
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занял второе место, СКА в КХЛ проиграл московскому «Динамо» на стадии 1/8 финала.
«Зенит» выиграл у грозненского «Ахмата» в матче заключительного тура РПЛ. 24 мая их встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ФК «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru