СМИ: Президент «Зенита» Медведев покидает свой пост

Александр Медведев покинет пост президента петербургского футбольного клуба «Зенит» и клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Иван Карпов.

Минспорта утвердило Fan-ID на Суперкубок России-2025

Сообщатся, что Медведев уходит на пенсию.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занял второе место, СКА в КХЛ проиграл московскому «Динамо» на стадии 1/8 финала.

«Зенит» выиграл у грозненского «Ахмата» в матче заключительного тура РПЛ. 24 мая их встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ФК «Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПенсияСпортХоккейЗенитФутбол

Горячие новости

Все новости

партнеры