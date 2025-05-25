Умер известный по фильму «Индиана Джонс» музыкант Ключевсек
25 мая 202511:25
Ушел из жизни американский музыкант Гай Ключевсек. Об этом сообщает «Dignity Memorial».
По данным источника, он скончался еще 22 мая 2025 года после продолжительной болезни. Известно, что Ключевсек около десяти лет боролся с нейроэндокринным раком. Музыканту было 78 лет.
Гай Ключевсек за свою карьеру выпустил свыше 20 сольных альбомов и три пластинки в составе группы «Accordion Tribe». Его аккордеон звучал в лентах «Индиана Джонс», «Приключения Тинтина», «Черное море», «Люди как мы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru