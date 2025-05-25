Умер известный по фильму «Индиана Джонс» музыкант Ключевсек

По данным источника, он скончался еще 22 мая 2025 года после продолжительной болезни. Известно, что Ключевсек около десяти лет боролся с нейроэндокринным раком. Музыканту было 78 лет.

Гай Ключевсек за свою карьеру выпустил свыше 20 сольных альбомов и три пластинки в составе группы «Accordion Tribe». Его аккордеон звучал в лентах «Индиана Джонс», «Приключения Тинтина», «Черное море», «Люди как мы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



