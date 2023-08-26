«Известия»: Россияне набрали рекордное количество кредитов
Россияне второй месяц подряд берут рекордное количество кредитов, пишут «Известия».
По информации газеты, в июле показатель числа кредитов увеличился по сравнению с показателями июня. Таким образом, повышение ключевой ставки оказалось недостаточным, чтобы сдержать кредитный бум.
Уточняется, что общий объем выданных населению кредитов в июле вырос на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 30,5 триллионов рублей.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН призвала россиян быть осторожными с кредитами и накоплением долгов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru