«Известия»: Россияне набрали рекордное количество кредитов

По информации газеты, в июле показатель числа кредитов увеличился по сравнению с показателями июня. Таким образом, повышение ключевой ставки оказалось недостаточным, чтобы сдержать кредитный бум.

Уточняется, что общий объем выданных населению кредитов в июле вырос на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 30,5 триллионов рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН призвала россиян быть осторожными с кредитами и накоплением долгов, передает «Радиоточка НСН».

