Умер участник хард-рок-группы «B`z» Акаси

Умер участник культовой хард-рок-группы «B`z», японский артист Масао Акаси. Об этом говорится в аккаунте «Music Universe» в Сети.

Отмечается, что музыкант ушел из жизни 24 мая. Ему было 68 лет. При этом детали и причина смерти артиста не называются.

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Карьера Масао Акаси началась в 1980-х годах. Он был бас-гитаристом, барабанщиком, продюсером, а также аранжировщиком, услугами которого пользовались десятки поп- и рок-артистов.

Активнее всего музыкант работал с одной из самых значительных и коммерчески успешных рок-групп Японии — «B`z». Ее 50 песен поднимались на вершину чарта, а общий тираж релизов достиг более 100 млн копий.

Официально «B`z» является дуэтом, но Акаси часто называли их третьим членом, так как он работал с коллективом с 1988 года. У музыканта также была и собственная группа — «Akashi Masao», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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