Умер участник хард-рок-группы «B`z» Акаси

Карьера Масао Акаси началась в 1980-х годах. Он был бас-гитаристом, барабанщиком, продюсером, а также аранжировщиком, услугами которого пользовались десятки поп- и рок-артистов.

Активнее всего музыкант работал с одной из самых значительных и коммерчески успешных рок-групп Японии — «B`z». Ее 50 песен поднимались на вершину чарта, а общий тираж релизов достиг более 100 млн копий.

Официально «B`z» является дуэтом, но Акаси часто называли их третьим членом, так как он работал с коллективом с 1988 года. У музыканта также была и собственная группа — «Akashi Masao», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».