В ГД предупредили россиян о схеме мошенничества с медкартами
Мошенники стали часто звонить под видом сотрудников поликлиник и говорить о необходимости замены бумажной медкарты на электронную. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.
Депутат объяснил, что аферисты якобы для замены документа просят жертву назвать данные СНИЛС или код из СМС, с помощью которых они могут взломать аккаунт на портале «Госуслуги».
Леонов подчеркну, что мошенники создают атмосферу срочности для того, чтобы граждане, которым они звонят, принимали решения быстро. В связи с этим политик призвал россиян не поддаваться панике в таких случаях и не сообщать личные данные посторонним.
Он также добавил, что настоящие сотрудники поликлиник не запрашивают конфиденциальную информацию. Депутат подчеркнул, что необходимости менять медицинскую карту нет, так как россияне имеют право пользоваться и бумажным, и электронным вариантом.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Минцифры создаст приложение для защиты россиян от интернет-мошенников.
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