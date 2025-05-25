В ГД предупредили россиян о схеме мошенничества с медкартами

Мошенники стали часто звонить под видом сотрудников поликлиник и говорить о необходимости замены бумажной медкарты на электронную. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

Депутат объяснил, что аферисты якобы для замены документа просят жертву назвать данные СНИЛС или код из СМС, с помощью которых они могут взломать аккаунт на портале «Госуслуги».