СМИ: Космонавт Антон Шкаплеров снимется в продолжении «Вызова» на окололунной орбите

Летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров объявил, что собирается сняться в продолжении космического фильма Клима Шипенко «Вызов». Об этом сообщает ТАСС.

По словам космонавта, следующая часть ленты будет снята на окололунной орбите, о чем ему сообщили создатели фильма.

«Я уверен, что у фильма "Вызов" будет продолжение, и Клим Шипенко обещал мне, что мы с ним полетим туда вместе», - сказал Шкаплеров в беседе с изданием.

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Российская кинолента «Вызов» — первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе профессиональными кинематографистами. Премьера картины состоялась 12 апреля 2023 года в День космонавтики, а в широкий прокат в России она вышла 20 апреля 2023 года.

Кассовые сборы фильма Клима Шипенко превысили 2 млрд рублей. Главную роль в нем исполнила актриса Юлия Пересильд, которая также летала на съемки ленты в космос, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее режиссер второго сезона сериала «Фишер» Александр Цой в интервью НСН рассказал, что продолжение многосерийного фильма сохранит атмосферу, уже полюбившуюся зрителям, но создателям было важно найти верную интонацию и не уйти в излишнюю натуралистичность.

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ФОТО: РИА Новости
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