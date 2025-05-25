СМИ: Космонавт Антон Шкаплеров снимется в продолжении «Вызова» на окололунной орбите

Летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров объявил, что собирается сняться в продолжении космического фильма Клима Шипенко «Вызов». Об этом сообщает ТАСС.

По словам космонавта, следующая часть ленты будет снята на окололунной орбите, о чем ему сообщили создатели фильма.

«Я уверен, что у фильма "Вызов" будет продолжение, и Клим Шипенко обещал мне, что мы с ним полетим туда вместе», - сказал Шкаплеров в беседе с изданием.