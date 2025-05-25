СМИ: Космонавт Антон Шкаплеров снимется в продолжении «Вызова» на окололунной орбите
Летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров объявил, что собирается сняться в продолжении космического фильма Клима Шипенко «Вызов». Об этом сообщает ТАСС.
По словам космонавта, следующая часть ленты будет снята на окололунной орбите, о чем ему сообщили создатели фильма.
«Я уверен, что у фильма "Вызов" будет продолжение, и Клим Шипенко обещал мне, что мы с ним полетим туда вместе», - сказал Шкаплеров в беседе с изданием.
Российская кинолента «Вызов» — первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе профессиональными кинематографистами. Премьера картины состоялась 12 апреля 2023 года в День космонавтики, а в широкий прокат в России она вышла 20 апреля 2023 года.
Кассовые сборы фильма Клима Шипенко превысили 2 млрд рублей. Главную роль в нем исполнила актриса Юлия Пересильд, которая также летала на съемки ленты в космос, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее режиссер второго сезона сериала «Фишер» Александр Цой в интервью НСН рассказал, что продолжение многосерийного фильма сохранит атмосферу, уже полюбившуюся зрителям, но создателям было важно найти верную интонацию и не уйти в излишнюю натуралистичность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru