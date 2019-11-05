ЦБ выпустил памятные монеты «Дед Мороз и лето»
Центробанк выпустил памятные монеты, посвященные советскому мультфильму «Дед Мороз и лето». Об этом сообщается на сайте регулятора. В Банке России подчеркнули, что в общей сложности было выпущено три тысяч серебряных монет номиналом в три рубля, а также 450 тысяч в обычном исполнении и 50 тысяч — в цветном монет из недрагоценных металлов номиналом в 25 рублей.
Как отмечает телеканал «360», монеты с изображением Деда Мороза пополнят серию «Российская (советская) мультипликация».
Кстати, ранее НСН писала, что Национальный банк Украины выпустил 5 миллионов банкнот номиналом в одну тысячу гривен с краденым шрифтом. Об этом сообщает украинский портал Страна.ua. На пиратство указал Богдан Гдаль, который изучил купюру. Выяснилось, что использованный шрифт похож на Bickham Script, принадлежащий компании Adobe. Он был разработан россиянкой Александрой Гофман в 14 лет назад.
При этом шрифтовой дизайнер Adobe Франк Грисхамер заявил, что ему известно о конфузе с новой купюрой. Он выразил сожаление о том, что Национальный банк страны «не разглядел недостатков шрифта».
Как напоминает RT, выпущенная банкнота стала самой крупной из ныне существующих.
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