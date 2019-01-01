Купюра в 500 евро будет изыматься из оборота

Европейский центральный банк больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает РИА «Новости».

17 стран закончили выпуск фиолетовой еврокупюры к 27 января, а Германия и Австрия - сделали это к 26 апреля.

Выпуск банкнот в €500 продолжался 17 лет - с 1 января 2002 года, когда евро впервые были введены в наличное обращение.

Европейскиий центробанк еще в 2016 году принял решение о постепенном упразднении этих купюр. В первую очередь такая наличность используется во всех видах криминальных расчетов.







