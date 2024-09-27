ЦБ: В первый день действия закона о возврате было заблокировано 30 тысяч счетов
После возложения ответственности за перевод средств мошенникам банки за один день заморозили 30 тысяч подозрительных счетов, сообщает РБК со ссылкой на директора департамента информационной безопасности Центробанка РФ Вадима Уварова.
По его словам, каждый день банки «охлаждают» около 20 тысяч подозрительных переводов. Финансовые организации передают ЦБ РФ реквизиты заподозренных в связи с мошенничеством счетов.
Уваров напомнил, что в июле 2024 года вступили в силу поправки, согласно которым, банки должны возвращать украденные злоумышленниками деньги в случае, если допустили их перевод на счета из специальной базы регулятора.
Ранее стало известно, что в 80% случаев мошенники выводят похищенные средства через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты либо через переводы между счетами жертвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru