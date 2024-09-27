ЦБ: В первый день действия закона о возврате было заблокировано 30 тысяч счетов

По его словам, каждый день банки «охлаждают» около 20 тысяч подозрительных переводов. Финансовые организации передают ЦБ РФ реквизиты заподозренных в связи с мошенничеством счетов.

Уваров напомнил, что в июле 2024 года вступили в силу поправки, согласно которым, банки должны возвращать украденные злоумышленниками деньги в случае, если допустили их перевод на счета из специальной базы регулятора.

Ранее стало известно, что в 80% случаев мошенники выводят похищенные средства через мобильные платежные системы для бесконтактной оплаты либо через переводы между счетами жертвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

