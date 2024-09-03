Россиянам назвали две самые популярные и опасные схемы мошенничества

Самыми популярными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры якобы от правоохранителей и Центрального банка (ЦБ) РФ с уговорами перевести деньги на безопасный счет. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях ВЭФ-2024, его слова приводят РИА Новости.

Он отметил, что наиболее актуальными схемами мошенничества являются звонки от имени ЦБ РФ или правоохранителей с целью убедить граждан перевести средства «безопасный счет».