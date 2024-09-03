Россиянам назвали две самые популярные и опасные схемы мошенничества
Самыми популярными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры якобы от правоохранителей и Центрального банка (ЦБ) РФ с уговорами перевести деньги на безопасный счет. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях ВЭФ-2024, его слова приводят РИА Новости.
Он отметил, что наиболее актуальными схемами мошенничества являются звонки от имени ЦБ РФ или правоохранителей с целью убедить граждан перевести средства «безопасный счет».
По его словам, есть два варианта развития событий: либо преступники просят данные карты, пароли из смс, либо убеждают жертв самостоятельно снять, перевести или положить деньги на счет, а также оформить кредит. Это отдельный прием, который позволяет мошенникам втереться в доверие, где они подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов.
Ранее куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, как мошенники обманывают пенсионеров, рассылая им сообщения с фишинговыми ссылками, передает RT.
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