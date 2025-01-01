ЦБ: В 2024 году у ряда карт Mastercard и Visa истекли сертификаты безопасности
С 1 января 2025 года в России у ряда банковских карт Mastercard и Visa закончился срок действия сертификатов безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Центробанка РФ.
По данным источника, такие карты могут не сработать в некоторых банкоматах, но операции по ним можно продолжить выполнять. Известно, что Банк России, Национальная система платежных карт и российские финансовые организации заранее позаботились о том, чтобы операции по таким картам могли осуществляться по-старому.
Отмечается, что лишь 1% от всех терминалов, функционирующих в России, не сможет принимать карты Mastercard и Visa с истекшими сертификатами безопасности. Однако банки примут меры по устранению неполадок, пообещали в ЦБ.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что мошенники стали обманывать россиян с помощью клонов банковских карт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru