С 1 января в 10 регионах РФ запрещен майнинг

1 января 2025 года в десяти российских регионах в силу вступил запрет на майнинг криптовалют. Соответствующее постановление правительства было принято еще 24 декабря 2024 года.

Теперь полный запрет начал действовать в республиках Северного Кавказа и на новых территориях РФ. Речь идет о Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне, а также о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Полный запрет будет действовать в этих регионах до 15 марта 2031 года.