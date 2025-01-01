С 1 января в 10 регионах РФ запрещен майнинг

1 января 2025 года в десяти российских регионах в силу вступил запрет на майнинг криптовалют. Соответствующее постановление правительства было принято еще 24 декабря 2024 года.

Теперь полный запрет начал действовать в республиках Северного Кавказа и на новых территориях РФ. Речь идет о Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне, а также о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Полный запрет будет действовать в этих регионах до 15 марта 2031 года.

«Перемайнили» или неуместно? В РФ ввели запрет майнинга в некоторых регионах

При этом частичные ограничения были введены в трех российских регионах: в Бурятии, Забайкалье и Иркутской области. Там осуществлять майнинг криптовалют будет нельзя в периоды пикового потребления электроэнергии: с 15 ноября по 15 марта.

Ранее депутат Госдумы, руководитель оперативного штаба по развитию региональной электроэнергетики Адам Делимханов заявил, что в Чечне нелегальных майнеров, деятельность которых приводит к проблемам с электроснабжением в некоторых районах и городах, приравняют к террористам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Козырев
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