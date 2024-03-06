ЦБ сообщил о росте числа черных кредиторов в Московском регионе
Количество так называемых черных кредиторов в Москве и области за последний год увеличилось на 18%, сообщила пресс-служба главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.
По данным регулятора, за год в Московском регионе выявили 232 организации, которые вели нелегальную деятельность на финансовом рынке. Из них 209 - черные кредиторы. Это на 18% больше, чем в 2022 году.
В число мошеннических организаций входят псевдо-ломбарды и нелегальные участники микрофинансового рынка. Также черными кредиторами считаются компании, которые под видом возвратного лизинга оформляют займ под залог автомобиля, отмечает «Газета.Ru».
По данным газеты «Коммерсант», в 2024 году увеличилось число мошеннических атак на клиентов банков через вирусы-трояны, передает «Радиоточка НСН».
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