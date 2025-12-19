ЕС рассматривает отмену безвизового режима с Грузией
Еврокомиссия предупредила о возможности полного прекращения безвизового режима с Грузией в случае, если власти страны продолжат игнорировать рекомендации Евросоюза. Об этом говорится в восьмом отчете ЕК в рамках механизма приостановления безвизового режима.
Согласно документу, на первом этапе Евросоюз может приостановить безвизовые поездки для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных грузинскими властями. В Еврокомиссии считают, что именно эти категории лиц несут основную ответственность за невыполнение требований ЕС.
В случае отсутствия прогресса меры могут быть расширены. На втором этапе приостановление безвизового режима может распространиться на все население страны.
В конечном итоге Грузия рискует полностью утратить безвизовый статус и быть переведенной в Приложение I визового регламента ЕС, которое включает страны, гражданам которых требуется виза для въезда в Евросоюз, передает «Радиоточка НСН».
