ЕС рассматривает отмену безвизового режима с Грузией

Еврокомиссия предупредила о возможности полного прекращения безвизового режима с Грузией в случае, если власти страны продолжат игнорировать рекомендации Евросоюза. Об этом говорится в восьмом отчете ЕК в рамках механизма приостановления безвизового режима.

Согласно документу, на первом этапе Евросоюз может приостановить безвизовые поездки для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, выданных грузинскими властями. В Еврокомиссии считают, что именно эти категории лиц несут основную ответственность за невыполнение требований ЕС.