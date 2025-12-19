Набиуллина объяснила, почему жилье дорожает после отмены льготных ипотек

Цены на новостройки в России в 2025 году продолжают расти, хотя программа безадресной льготной ипотеки была свернута полтора года назад. Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, подорожание жилья поддерживается сохраняющимся и даже оживившимся спросом.

По словам главы ЦБ, ситуация на рынке заметно различается по регионам: в отдельных субъектах цены в этом году снизились, а в большинстве рост замедлился по сравнению с прошлым годом. В частности, в Краснодарском крае стоимость первичного жилья увеличилась на 4,3%, что оказалось ниже уровня инфляции. В целом по стране темпы роста цен на новостройки снизились.