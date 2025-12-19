Набиуллина объяснила, почему жилье дорожает после отмены льготных ипотек
Цены на новостройки в России в 2025 году продолжают расти, хотя программа безадресной льготной ипотеки была свернута полтора года назад. Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, подорожание жилья поддерживается сохраняющимся и даже оживившимся спросом.
По словам главы ЦБ, ситуация на рынке заметно различается по регионам: в отдельных субъектах цены в этом году снизились, а в большинстве рост замедлился по сравнению с прошлым годом. В частности, в Краснодарском крае стоимость первичного жилья увеличилась на 4,3%, что оказалось ниже уровня инфляции. В целом по стране темпы роста цен на новостройки снизились.
Набиуллина отметила, что ключевым фактором спроса остается ипотека. Несмотря на закрытие безадресной льготной программы, семейная ипотека продолжает играть ведущую роль и формирует около 70% всех ипотечных выдач. Кроме того, сохраняются дальневосточная ипотека и другие льготные программы, а также растет интерес к рыночной ипотеке.
Дополнительное давление на цены оказывает покупка жилья в рассрочку — объем задолженности по таким схемам достиг 1,5 триллионов рублей. Для того чтобы рост цен замедлялся, подчеркнула Набиуллина, необходимо повышать производительность в строительстве и сохранять адресный характер мер поддержки, поскольку масштабные безадресные программы быстро разгоняют спрос и ведут к удорожанию жилья, передает «Радиоточка НСН».
