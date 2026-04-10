ЦБ РФ прокомментировал всплеск спроса на наличные
Нетрадиционный всплеск спроса на наличные в России объясняется отключением интернета, сообщает Центробанк.
По его данным, объем наличных денег в обращении в феврале текущего года вырос на 0,2 триллиона рублей, в марте — еще на 0,3 триллиона. Такую тенденцию связали с неполадками в работе мобильного интернета. Это побуждает население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей.
Регулятор ожидает, что тренд по росту доли платежей наличными продолжится.
Спрос на наличные деньги в России сохранится, несмотря на цифровизацию и электронные платежи, сообщил депутат Госдумы Александр Толмачев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- ЦБ РФ прокомментировал всплеск спроса на наличные
