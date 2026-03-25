В Госдуме исключили отказ россиян от наличных денег
Спрос на наличные деньги в России сохранится, несмотря на цифровизацию и электронные платежи. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев.
По его словам, незаменимость «живых денег» лишний раз доказали затруднения со связью и отключения мобильного интернета.
Парламентарий указал, что в том числе из-за этого оставлять в карманах и кошельках небольшую сумму наличными стали даже те россияне, которые в основном предпочитают безналичные расчёты.
«Более 40% наших сограждан не отказываются от банкнот и монет — поэтому наличность в обозримом будущем точно остается с нами», — заключил Толмачев.
Ранее в Центробанке допустили, что в России в ближайшие пять лет объём наличных денег в обращении вырастет по меньшей мере на 22%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
