ЦБ РФ предупредил о новой уловке телефонных мошенников

Телефонные злоумышленники придумали новую схему – теперь они при звонках представляются сотрудниками Центробанка РФ и даже используют в своих легендах данные главы департамента информационной безопасности регулятора, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Банка России Вадима Уварова.

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Кроме того, мошенники все чаще для убедительности присылают гражданам в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью ЦБ РФ. «Со стороны выглядит очень правдоподобно», — отметил Уваров.

По его словам, регулятор по своей инициативе не направляет россиянам письма, не звонит и не рассылает сообщения и не занимается обслуживанием счетов физических лиц.

Напомним, в России набирает популярность новая схема мошенничества, когда злоумышленник под видом продавца на интернет-площадках просит совершить покупку с возвратом средств за небольшую премию.

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ТЕГИ:ЦентробанкМошенники
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