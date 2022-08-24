ЦБ РФ предупредил о новой уловке телефонных мошенников
Телефонные злоумышленники придумали новую схему – теперь они при звонках представляются сотрудниками Центробанка РФ и даже используют в своих легендах данные главы департамента информационной безопасности регулятора, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Банка России Вадима Уварова.
Кроме того, мошенники все чаще для убедительности присылают гражданам в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью ЦБ РФ. «Со стороны выглядит очень правдоподобно», — отметил Уваров.
По его словам, регулятор по своей инициативе не направляет россиянам письма, не звонит и не рассылает сообщения и не занимается обслуживанием счетов физических лиц.
Напомним, в России набирает популярность новая схема мошенничества, когда злоумышленник под видом продавца на интернет-площадках просит совершить покупку с возвратом средств за небольшую премию.
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