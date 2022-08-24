ЦБ РФ предупредил о новой уловке телефонных мошенников

Кроме того, мошенники все чаще для убедительности присылают гражданам в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью ЦБ РФ. «Со стороны выглядит очень правдоподобно», — отметил Уваров.

По его словам, регулятор по своей инициативе не направляет россиянам письма, не звонит и не рассылает сообщения и не занимается обслуживанием счетов физических лиц.

Напомним, в России набирает популярность новая схема мошенничества, когда злоумышленник под видом продавца на интернет-площадках просит совершить покупку с возвратом средств за небольшую премию.

