ЦБ РФ обязал банки останавливать подозрительные переводы

Центробанк России утвердил порядок защиты от аферистов операций россиян и организаций в цифровых рублях, сообщает пресс-служба регулятора.

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Теперь финансовые организации будут обязаны приостанавливать на два дня распоряжения клиентов об операциях с цифровыми рублями, если обнаружатся признаки мошенничества. Если клиент не подтвердит выполнение операции, то средства останутся в цифровом кошельке.

Данная инициатива вступит в силу 23 февраля 2025 года.

После введения цифрового рубля в России возможна его массовая блокировка из-за наличия у этой валюты бесконечной истории, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в разговоре с НСН.

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