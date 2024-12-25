ЦБ РФ обязал банки останавливать подозрительные переводы
Центробанк России утвердил порядок защиты от аферистов операций россиян и организаций в цифровых рублях, сообщает пресс-служба регулятора.
Теперь финансовые организации будут обязаны приостанавливать на два дня распоряжения клиентов об операциях с цифровыми рублями, если обнаружатся признаки мошенничества. Если клиент не подтвердит выполнение операции, то средства останутся в цифровом кошельке.
Данная инициатива вступит в силу 23 февраля 2025 года.
После введения цифрового рубля в России возможна его массовая блокировка из-за наличия у этой валюты бесконечной истории, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru