«Чёрная метка»: Экономист предупредил о массовой блокировке цифрового рубля
Банку России необходимо ввести послабления, чтобы рассматривать историю цифрового рубля не больше, чем на один оборот или на месяц в глубину, отметил в эфире НСН Евгений Змиев.
После введения цифрового рубля в России возможна его массовая блокировка из-за наличия у этой валюты бесконечной истории, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в разговоре с НСН.
Банки смогут блокировать операции с цифровым рублем, вызывающие подозрение, соответствующий законопроект рекомендовал принять в первом чтении комитет Госдумы по финансовому рынку, пишут «Известия». Инициатива предлагает распространить действующие в РФ «антиотмывочные» нормы на участников платформы цифрового рубля. Мера направлена на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Змиев предупредил о риске массовой блокировки цифрового рубля из-за таких норм.
«В течение времени блокировки цифрового рубля будут только усиливаться, с учетом его длинной на всю глубину обращения истории. Потому что сегодня этот человек благонадежный, через некоторое время вдруг он оказался в списке неблагонадежных, совершил какое-то действие… И, соответственно, с этого времени все его действия до того, как его внесли в списки, окажутся тоже под подозрением. И этот конкретный цифровой рубль, единица, будет уже помечена черной меткой. Оттуда (из правоохранительных органов - ред. НСН) появляется информация, что этим рублем владело лицо, внесенное в список террористов. В первую очередь банк будет блокировать эти рубли, а потом будут разбираться», – сказал он.
Змиев отметил, что на время расследования, которое может длиться годами, цифровые рубли россиян и крупных компаний будут заблокированы.
«Поэтому риск того, что цифровые рубли будут в короткое время практически все заблокированы, очень высок. Для того, чтобы этого не случилось, нужно очень серьезно дорабатывать нормативно-правовую базу. Но с другой стороны, вопрос подозрений и вопрос наказания – это два разных вопроса, тоже разъединенных во времени. Потому что мы знаем, что следственные действия могут идти месяцами и годами. И потом еще суд, потом еще обжалование. И, соответственно, все это время, если уже рубль под подозрением, он логично будет заблокированным. Могут оказаться заблокированными счета компаний, крупные суммы. Счета лиц, которые потом получали этот цифровой рубль от неблагонадежного человека, могут быть также заблокированы, потому что они тоже могут быть подозрениями», – указал собеседник НСН.
Экономист подчеркнул, что Банку России необходимо ввести послабления, чтобы рассматривать историю цифрового рубля не больше, чем на один оборот или на месяц в глубину.
«Историю видеть будет нельзя, потому что это персональные данные, закрытая информация. Ее будет видеть только Центральный банк и банки, допущенные к обращению с цифровым рублем. А во-вторых, мы-то теперь понимаем, что история может меняться. То есть, даже если мы видим миллион человек, которые были до этого, и все они чистые, а через пять минут на кого-то из них возбуждено дело за «отмывание», он внесен в список террористов… Соответственно, история изменилась через пять минут. Будущее меняет прошлое – вот интересный фактор, который появляется в цифровом рубле. Это не просто снизит уровень доверия, а парализует работу с цифровым рублем, если ЦБ не введет послабляющие правила с тем, чтобы рассматривать историю не больше, чем на один оборот в глубину или на месяц. Тогда только, если история будет отрезаться, уже будет более спокойно для граждан», – добавил он.
Ранее Банк России сообщил о планах запустить широкое использование цифровой национальной валюты с 1 июля 2025 года. К этому времени крупнейшие банки должны позволить клиентам проводить банковские операции с цифровым рублем, а компании – проводить оплату с помощью них, напоминает «Радиоточка НСН».
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