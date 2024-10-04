«Чёрная метка»: Экономист предупредил о массовой блокировке цифрового рубля

После введения цифрового рубля в России возможна его массовая блокировка из-за наличия у этой валюты бесконечной истории, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в разговоре с НСН.

Банки смогут блокировать операции с цифровым рублем, вызывающие подозрение, соответствующий законопроект рекомендовал принять в первом чтении комитет Госдумы по финансовому рынку, пишут «Известия». Инициатива предлагает распространить действующие в РФ «антиотмывочные» нормы на участников платформы цифрового рубля. Мера направлена на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Змиев предупредил о риске массовой блокировки цифрового рубля из-за таких норм.