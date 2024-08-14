ВЦИОМ: Более 30% россиян хотели бы пользоваться цифровым рублем
Около 31% россиян хотели бы воспользоваться цифровым рублем, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Опрос также продемонстрировал, что за год осведомленность россиян о цифровом рубле не выросла. Так 68% респондентов заявили, что слышали о полномасштабном внедрении новой формы национальной валюты, в 2023 показатель составлял 70%. При этом 85% опрошенных, которые хорошо осведомлены о цифровом рубле, проживают в Москве и Санкт-Петербурге.
Мужчины (39%) чаще, чем женщины (24%) проявляют интерес к цифровому рублю. Также люди с хорошим материальным положением чаще говорили о том, что намерены использовать новую форму национальной валюты.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что в будущем в России можно будет обменять биткоины на цифровые рубли, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru