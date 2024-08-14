ВЦИОМ: Более 30% россиян хотели бы пользоваться цифровым рублем

Опрос также продемонстрировал, что за год осведомленность россиян о цифровом рубле не выросла. Так 68% респондентов заявили, что слышали о полномасштабном внедрении новой формы национальной валюты, в 2023 показатель составлял 70%. При этом 85% опрошенных, которые хорошо осведомлены о цифровом рубле, проживают в Москве и Санкт-Петербурге.

Мужчины (39%) чаще, чем женщины (24%) проявляют интерес к цифровому рублю. Также люди с хорошим материальным положением чаще говорили о том, что намерены использовать новую форму национальной валюты.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что в будущем в России можно будет обменять биткоины на цифровые рубли, передает «Радиоточка НСН».

