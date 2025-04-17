ЦБ РФ: Большинство граждан выбрали полный самозапрет на кредиты

Большинство граждан, установивших самозапрет на кредиты в первый месяц работы сервиса, выбрали вариант полного запрета. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

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По данным регулятора, полный отказ от получения кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях (МФО), как дистанционно, так и лично, предпочли около 92% граждан.

Отмечается, что у 44% установивших самозапрет, в настоящее время нет каких-либо действующих кредитных обязательств, а у 26% их них таких обязательств вовсе никогда не было.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что за первый месяц работы сервиса самозапрет на кредиты установили почти девять млн человек, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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