ЦБ рекомендовал предоставить кредитные каникулы попадающим под частичную мобилизацию

Центробанк РФ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать попадающим под частичную мобилизацию россиянам и их иждивенцам кредитные каникулы, сообщает пресс-служба регулятора.

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В сообщении говорится, что речь идёт, в том числе, об ипотеке. ЦБ предложил кредитным организациям «идти навстречу заёмщикам и разработать специальные программы кредитных каникул, либо адаптировать существующие».

«Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента РФ, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации», — подчеркнули в ЦБ.

Кроме того, рекомендуется отказаться от начисления мобилизованным пеней и штрафов, приостановить взыскание долга или ипотечного жилья, либо выселение из жилища, без ухудшения кредитной истории заёмщиков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение верховного главнокомандующего следует не обсуждать, а выполнять, а противники частичной мобилизации в России являются врагами народа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:МобилизацияРоссиянеИпотечные КаникулыКредитыЦентробанк
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