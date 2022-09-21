ЦБ рекомендовал предоставить кредитные каникулы попадающим под частичную мобилизацию
Центробанк РФ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать попадающим под частичную мобилизацию россиянам и их иждивенцам кредитные каникулы, сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении говорится, что речь идёт, в том числе, об ипотеке. ЦБ предложил кредитным организациям «идти навстречу заёмщикам и разработать специальные программы кредитных каникул, либо адаптировать существующие».
«Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента РФ, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации», — подчеркнули в ЦБ.
Кроме того, рекомендуется отказаться от начисления мобилизованным пеней и штрафов, приостановить взыскание долга или ипотечного жилья, либо выселение из жилища, без ухудшения кредитной истории заёмщиков.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение верховного главнокомандующего следует не обсуждать, а выполнять, а противники частичной мобилизации в России являются врагами народа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 045 / сут.
Умерли
386 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+59 718 / сут.
- ЦБ рекомендовал предоставить кредитные каникулы попадающим под частичную мобилизацию
- Два человека погибли при крушении российского вертолёта в Турции
- Кадыров назвал врагами народа противников частичной мобилизации
- Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Мурманской области
- Генсек НАТО заявил, что Россия не сможет одержать победу в ядерном конфликте
- Патриарх Кирилл призвал не считать врагом украинский народ
- Володин заявил, что у депутатов нет «брони» от мобилизации
- СМИ: депутат Госдумы раскрыл основные регионы для мобилизации
- В Госдуме рассказали, почему депутаты не могут пойти на фронт
- Прокуратура напомнила об уголовной ответственности за призывы и участие в незаконных акциях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru