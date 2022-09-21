ЦБ рекомендовал предоставить кредитные каникулы попадающим под частичную мобилизацию

В сообщении говорится, что речь идёт, в том числе, об ипотеке. ЦБ предложил кредитным организациям «идти навстречу заёмщикам и разработать специальные программы кредитных каникул, либо адаптировать существующие».

«Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента РФ, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации», — подчеркнули в ЦБ.

Кроме того, рекомендуется отказаться от начисления мобилизованным пеней и штрафов, приостановить взыскание долга или ипотечного жилья, либо выселение из жилища, без ухудшения кредитной истории заёмщиков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение верховного главнокомандующего следует не обсуждать, а выполнять, а противники частичной мобилизации в России являются врагами народа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

