ЦБ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и число бесплатных переводов

Кредитные организации не имеют права ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 миллионов рублей. По новому закону такие операции можно осуществлять без комиссии, проинформировал Банк России.

Регулятор разослал в банки на этот счёт специальное разъяснение. Он рекомендовал им в самые сжатые сроки обеспечить выполнение положений закона. Как подчеркнули в Центробанке, гражданин имеет право перевести всю сумму или ее часть между своими счетами посредством любого доступного канала дистанционного банковского обслуживания, включая Систему быстрых платежей.

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Исключения распространяются только на переводы непосредственно в отделениях банков и операции с использованием карт. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», соответствующий закон о бесплатных переводах самому себе на сумму до 30 миллионов рублей в месяц вступил в силу 1 мая 2024 года.

При этом максимальный размер единовременного перевода в СБП - 1 миллион рублей. При необходимости клиент может осуществить несколько операций. У некоторых банков до этого действовали суточные и месячные ограничения по суммам переводов.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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