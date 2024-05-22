ЦБ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и число бесплатных переводов

Кредитные организации не имеют права ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 миллионов рублей. По новому закону такие операции можно осуществлять без комиссии, проинформировал Банк России.

Регулятор разослал в банки на этот счёт специальное разъяснение. Он рекомендовал им в самые сжатые сроки обеспечить выполнение положений закона. Как подчеркнули в Центробанке, гражданин имеет право перевести всю сумму или ее часть между своими счетами посредством любого доступного канала дистанционного банковского обслуживания, включая Систему быстрых платежей.