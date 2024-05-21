Госдума приняла закон о лимите на переводы без открытия счета в 100 тысяч рублей
Госдума во втором и третьем чтениях одобрила введение лимита на переводы без открытия счета.
Законопроект предполагает, что физлица, желающие сделать разовый платеж на сумму свыше 100 тысяч рублей, должны будут открыть счет.
А при переводе меньшей суммы (от 15 тысяч рублей) гражданину достаточно предоставить банку свои паспортные данные для прохождения упрощенной идентификации.
Отмечается, что закон направлен на борьбу с мошенниками и отмыванием денег. Соответствующие поправки разработал Росфинмониторинг. Документ вносит изменения в «антиотмывочный» закон, а также закон о Национальной платежной системе.
Ранее Банк России продлил до 30 сентября включительно ограничения на перевод средств за границу. Также регулятор сохранил лимиты на перечисления посредством систем денежных переводов — не более $10 тысяч за месяц, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru