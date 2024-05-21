Госдума приняла закон о лимите на переводы без открытия счета в 100 тысяч рублей

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила введение лимита на переводы без открытия счета.

Законопроект предполагает, что физлица, желающие сделать разовый платеж на сумму свыше 100 тысяч рублей, должны будут открыть счет.

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А при переводе меньшей суммы (от 15 тысяч рублей) гражданину достаточно предоставить банку свои паспортные данные для прохождения упрощенной идентификации.

Отмечается, что закон направлен на борьбу с мошенниками и отмыванием денег. Соответствующие поправки разработал Росфинмониторинг. Документ вносит изменения в «антиотмывочный» закон, а также закон о Национальной платежной системе.

Ранее Банк России продлил до 30 сентября включительно ограничения на перевод средств за границу. Также регулятор сохранил лимиты на перечисления посредством систем денежных переводов — не более $10 тысяч за месяц, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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