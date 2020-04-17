ЦБ разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля

Банковские карты с истекшим сроком действия можно будет использовать до 1 июля. Как пишет РИА Новости, об этом в ходе онлайн-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что перевыпускать карты до этого срока не потребуется. Как отметила глава Центробанка, этим меры вводятся на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Напомним, ранее из-за пандемии COVID-19 Владимир Путин поручил автоматически продлить срок действия паспортов, водительских удостоверений и ряда других документов на три месяца.

Россиян на самоизоляции предложили отпускать в банки

Ранее НСН писала, что Сбербанк выявил несколько новых мошеннических схем, связанных с распространением COVID-19. Используя их, злоумышленники пытаются похитить денежные средства и личные данные россиян. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Он отметил, что одной из схем является якобы выплата компенсации за ущерб от коронавируса. Злоумышленники предлагают получить соцвыплаты и материальную помощь. Однако всё это является лишь предлогом для получения информации о персональных данных и картах, пишет RT.

Еще одной из схем, используемых мошенниками, стали звонки от имени работников городских поликлиник. Они сообщают, что человек якобы контактировал с зараженным коронавирусной инфекцией, и предлагают сделать анализ - стоимость процедуры 5 тысяч рублей.

Некоторые из мошенников сообщают о выявленных в результате анализов серьезных проблемах и предлагают купить дорогостоящие лекарства. Уже после их приобретения граждане выясняют, что стали обладателями безвредных пищевых добавок, а не медикаментов, сообщает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Банковские КартыЦентробанк
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