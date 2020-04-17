ЦБ разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля
Банковские карты с истекшим сроком действия можно будет использовать до 1 июля. Как пишет РИА Новости, об этом в ходе онлайн-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что перевыпускать карты до этого срока не потребуется. Как отметила глава Центробанка, этим меры вводятся на фоне ситуации с распространением коронавируса.
Напомним, ранее из-за пандемии COVID-19 Владимир Путин поручил автоматически продлить срок действия паспортов, водительских удостоверений и ряда других документов на три месяца.
Ранее НСН писала, что Сбербанк выявил несколько новых мошеннических схем, связанных с распространением COVID-19. Используя их, злоумышленники пытаются похитить денежные средства и личные данные россиян. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Он отметил, что одной из схем является якобы выплата компенсации за ущерб от коронавируса. Злоумышленники предлагают получить соцвыплаты и материальную помощь. Однако всё это является лишь предлогом для получения информации о персональных данных и картах, пишет RT.
Еще одной из схем, используемых мошенниками, стали звонки от имени работников городских поликлиник. Они сообщают, что человек якобы контактировал с зараженным коронавирусной инфекцией, и предлагают сделать анализ - стоимость процедуры 5 тысяч рублей.
Некоторые из мошенников сообщают о выявленных в результате анализов серьезных проблемах и предлагают купить дорогостоящие лекарства. Уже после их приобретения граждане выясняют, что стали обладателями безвредных пищевых добавок, а не медикаментов, сообщает Ura.ru
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
32 008+4 070 / сут.
Умерли
273+41 / сут.
Выздоровели
2 590+286 / сут.
- Набиуллина усомнилась в повышении ключевой ставки
- Десятки воспитанников Нахимовского морского училища заразились коронавирусом
- ЦБ разрешил использовать банковские карты с истекшим сроком до 1 июля
- Педиатр подтвердил увеличение детской смертности из-за пандемии COVID-19
- Киев стал городом с самым грязным воздухом из-за пожаров в Чернобыле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru