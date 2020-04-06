Россиян на самоизоляции предложили отпускать в банки

Ассоциация банков России просит признать посещение банковских отделений обоснованной причиной для выхода на улицу в условиях режима самоизоляции, сообщает телеканал «360». Соответствующее обращение АБР направила премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

В АБР, в частности, ссылаются на заявление президента Владимира Путина, допускавшего разрешения в подобных случаях. В числе неотложных операций могут быть открытие счетов, внесение или снятие наличных, получение банковских карт, говорят в Ассоциации.

В режиме самоизоляции гражданам разрешено ходить на улицу только при крайней необходимости — чтоб добраться до работы, врача, выгулять собаку, вынести мусор, сходить в ближайший магазин или аптеку. При этом в столице, например, продолжают работать салоны связи, разрешена работа организаций с лицензией на медицинскую деятельность.



