ЦБ рассказал о новом мошенничестве под прикрытием коронавируса
Мошенники начали активно использовать приёмы социальной инженерии, используя тему коронавируса Covid-2019, заявили в Банке России.
Там рассказали, что теперь злоумышленники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, компенсации и пособия, услуги диагностики на коронавирус, возврат денег за авиабилеты, сообщает АГН «Москва». Суть в том, чтобы уговорить жертву сообщить данные банковской карты или пароль из SMS либо самостоятельно перевести деньги, отмечают в ЦБ.
Мошенники также рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты, имитирующими фирменный стиль известных организаций и ведомств, предупреждают в Банке России. Специалисты советуют не сообщать данные банковской карты посторонним и не вводить их на неизвестных сайтах.
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