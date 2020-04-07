ЦБ рассказал о новом мошенничестве под прикрытием коронавируса

Там рассказали, что теперь злоумышленники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, компенсации и пособия, услуги диагностики на коронавирус, возврат денег за авиабилеты, сообщает АГН «Москва». Суть в том, чтобы уговорить жертву сообщить данные банковской карты или пароль из SMS либо самостоятельно перевести деньги, отмечают в ЦБ.

Мошенники также рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты, имитирующими фирменный стиль известных организаций и ведомств, предупреждают в Банке России. Специалисты советуют не сообщать данные банковской карты посторонним и не вводить их на неизвестных сайтах.

