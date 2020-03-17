РКН предупредил о новом виде мошенничестве из-за коронавируса

На фоне пандемии коронавируса кибермошенники изобрели новый способ незаконного получения персональных данных – ложные рекомендации по профилактике заболевания. Такая фейковая информация массово направляется в сообщении, при открытии которого, мошенник получает ФИО, номера телефонов, адреса почт и банковские реквизиты получателя.

Чтобы избежать пополнения баз спамеров за счет граждан и обезопасить данные последних Роскомнадзор призывает доверять только данным от органов власти и лицензированных средств массовой информации, а не верить массовым рассылкам в соцсетях, по электронной почте, СМС и мессенджерах.