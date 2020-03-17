РКН предупредил о новом виде мошенничестве из-за коронавируса
На фоне пандемии коронавируса кибермошенники изобрели новый способ незаконного получения персональных данных – ложные рекомендации по профилактике заболевания. Такая фейковая информация массово направляется в сообщении, при открытии которого, мошенник получает ФИО, номера телефонов, адреса почт и банковские реквизиты получателя.
Чтобы избежать пополнения баз спамеров за счет граждан и обезопасить данные последних Роскомнадзор призывает доверять только данным от органов власти и лицензированных средств массовой информации, а не верить массовым рассылкам в соцсетях, по электронной почте, СМС и мессенджерах.
Письма, которые вызывают сомнения рекомендовано удалять без открытия, как и не переходить по ссылкам и нажимать на вложения в них. Подобного рода ссылки могут вести на фишинговые сайты или заразить устройство вирусом с возможностью передачи данных. Перепроверять подлинность интернет-магазинов прежде, чем вводить личные данные, информацию о банковских картах и так далее. Особое внимание следует обратить на адресную строку ресурса – если там имеются различные символы и буквы, которые не соотносятся с названием сайта или бренда, то вероятнее всего этот ресурс является плодом мошенников.
Ранее НСН сообщала, что мошенники в сети могут отправлять потенциальным жертвам письма от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также якобы организовывать пожертвования на борьбу с коронавирусом.
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