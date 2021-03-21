ЦБ рассказал, как действовать при получении «ошибочного» перевода на карту

Подобные переводы делают, чтобы в дальнейшем выманить деньги у клиента банка мошенническим путем или вовлечь его в отмывание нечестно заработанных средств.

В первом случае злоумышленники попытаются получить банковские реквизиты, включая секретный трехзначный код, чтобы с карты владельца снять все его средства.

Во втором случае незнакомец «по ошибке» сам переводит деньги на чужую карту и просит вернуть ту же сумму. Таким образом происходит отмывание средств, заработанных преступным путем. Специалисты Центробанка не рекомендуют самостоятельно возвращать полученные деньги.

«Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», — цитируют слова представителя ЦБ «Известия».

Также не следует тратить перевод от незнакомца, чтобы самому не быть обвиненным в преступлении.

Ранее советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов не рекомендовал диктовать пин-коды и пароли от карты и интернет-банка, даже если собеседник представился работником «службы безопасности банка». В этом случае необходимо завершить разговор и перезвонить в банк самостоятельно по проверенному номеру. Об этом сообщает «Прайм».

