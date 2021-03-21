ЦБ рассказал, как действовать при получении «ошибочного» перевода на карту
Специалисты Центрального банка России рассказали, что нужно делать, когда на банковскую карту приходят деньги от незнакомого пользователя. Об этом сообщает «РИА Новости».
Подобные переводы делают, чтобы в дальнейшем выманить деньги у клиента банка мошенническим путем или вовлечь его в отмывание нечестно заработанных средств.
В первом случае злоумышленники попытаются получить банковские реквизиты, включая секретный трехзначный код, чтобы с карты владельца снять все его средства.
Во втором случае незнакомец «по ошибке» сам переводит деньги на чужую карту и просит вернуть ту же сумму. Таким образом происходит отмывание средств, заработанных преступным путем. Специалисты Центробанка не рекомендуют самостоятельно возвращать полученные деньги.
«Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», — цитируют слова представителя ЦБ «Известия».
Также не следует тратить перевод от незнакомца, чтобы самому не быть обвиненным в преступлении.
Ранее советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов не рекомендовал диктовать пин-коды и пароли от карты и интернет-банка, даже если собеседник представился работником «службы безопасности банка». В этом случае необходимо завершить разговор и перезвонить в банк самостоятельно по проверенному номеру. Об этом сообщает «Прайм».
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