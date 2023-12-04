ЦБ проводит собственное расследование по ситуации с банкротством СПб-биржи
Первый заместитель председатель Центробанка РФ Владимир Чистюхин заявил, что регулятор проводит собственное расследование касательно ситуации с банкротством СПб-биржи, сообщает ТАСС.
Он напомнил, что руководство биржи не подавало заявлений на банкротство, таким образом произошедшее «находится в компетенции правоохранительных органов».
«Предварительных итогов нет. Получить достоверную информацию можно будет после привлечения правоохранительных органов», - сказал Чистюхин.
Он также добавил, что у Центрабанка с СПб-биржей имеется регулярный контакт.
Ранее в СМИ появилась информация, что попавшая под санкции США СПБ-Биржа якобы обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве. Позже пресс-служба торговой площадки опровергла данные сообщения и отметила, что руководство намерено обратиться в правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава РПЛ заявил, что 18-й тур чемпионата РФ переносить не будут
- СМИ: Windows 12 представят в июне
- Юлия Пересильд опровергла слухи о свадьбе с Михаилом Тройником
- «Басков и Губерниев»: Стали известны ведущие «Голубого огонька»
- ЦБ проводит собственное расследование по ситуации с банкротством СПб-биржи
- Фильм «Поедем с тобой в Макао» получил прокатное удостоверение 18+
- Системы ПВО сработали в Ростовской области
- Каспарова снова оштрафовали за нарушение иноагентского закона
- Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России
- Россияне оформили почти на 20% больше загранпаспортов с начала года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru