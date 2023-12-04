ЦБ проводит собственное расследование по ситуации с банкротством СПб-биржи

Первый заместитель председатель Центробанка РФ Владимир Чистюхин заявил, что регулятор проводит собственное расследование касательно ситуации с банкротством СПб-биржи, сообщает ТАСС.

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Он напомнил, что руководство биржи не подавало заявлений на банкротство, таким образом произошедшее «находится в компетенции правоохранительных органов».

«Предварительных итогов нет. Получить достоверную информацию можно будет после привлечения правоохранительных органов», - сказал Чистюхин.

Он также добавил, что у Центрабанка с СПб-биржей имеется регулярный контакт.

Ранее в СМИ появилась информация, что попавшая под санкции США СПБ-Биржа якобы обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве. Позже пресс-служба торговой площадки опровергла данные сообщения и отметила, что руководство намерено обратиться в правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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