Колташов: ЦБ задумался над тем, чтобы прекратить убивать покупателей дорогими кредитами

Василий Колташов: «Зачем эта оговорка о последствиях резкого увеличения роста ВВП? И какой же он резкий? 2% - большой ли это рост? Впрочем, вполне может быть, что экономика действительно показала увеличение темпов. Ее оживление в последние годы остается достаточно устойчивым. Все это время наблюдается рост продаж, а, следовательно, должен наблюдаться и рост общих показателей. Однако, эта неустойчивость беспокоит, потому, что рынки находятся в тревожном состоянии. Федеральная резервная система США пошла на новую политику количественного смягчении и в этой ситуации вполне может быть, что за повышением, которое покажет хорошие результаты по итогам года, мы увидим, что резкое ускорение роста ВВП имеет последствием замедление роста ВВП. И оно перекроет на какое-то время все это резкое ускорение, если, конечно, оно действительно будет», - отметил Василий Колташов в беседе с НСН.

