Колташов: ЦБ задумался над тем, чтобы прекратить убивать покупателей дорогими кредитами
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей финансовой сферы.
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики РФ в два раза
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики РФ в два раза. Рост ВВП в третьем квартале текущего года составил почти 2% против 0,9% во втором квартале. Такие данные опубликовало Минэкономразвития. Таким образом, по итогам квартала рост российской экономики ускорился в два раза. В министерстве подчеркнули, что резкое ускорение роста ВВП является неустойчивым.
Василий Колташов: «Зачем эта оговорка о последствиях резкого увеличения роста ВВП? И какой же он резкий? 2% - большой ли это рост? Впрочем, вполне может быть, что экономика действительно показала увеличение темпов. Ее оживление в последние годы остается достаточно устойчивым. Все это время наблюдается рост продаж, а, следовательно, должен наблюдаться и рост общих показателей. Однако, эта неустойчивость беспокоит, потому, что рынки находятся в тревожном состоянии. Федеральная резервная система США пошла на новую политику количественного смягчении и в этой ситуации вполне может быть, что за повышением, которое покажет хорошие результаты по итогам года, мы увидим, что резкое ускорение роста ВВП имеет последствием замедление роста ВВП. И оно перекроет на какое-то время все это резкое ускорение, если, конечно, оно действительно будет», - отметил Василий Колташов в беседе с НСН.
ЦБ допустил «более решительное» снижение ключевой ставки
Центральный Банк России, обычно предпочитающий незначительные шаги в изменении ключевой ставки, допускает более решительное ее снижение. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Василий Колташов: «Тот самый Центральный Банк, который в 2014 году обвалил рубль своими безграмотными повышениями ставки больше не верит в учебники «Экономикс» и полагается на реальные рыночные механизмы. А они говорят: если вы хотите поддержать экономический рост в России, вы не должны убивать покупателя дорогим кредитом. И в этой ситуации возможное снижение ставки показывает, как мы будем страховаться в Российской Федерации от последствий возможных последствий того, что резкое ускорение ВВП, которое у нас, якобы, наблюдалось последние годы, вдруг закончится и начнется спад в экономике. А ситуация на мировом рынке к этому, отчасти, располагает», - предупредил он, общаясь с НСН.
Совфед не поддержал редакцию законопроекта об углеродном налоге, предложенную Минэкономразвития
Совет Федерации не поддержал редакцию законопроекта об углеродном налоге, предложенную Минэкономразвития. Парламентарии указали на то, что новый налог может негативно повлиять на динамику экономического роста. В Российском союзе промышленников и предпринимателей, в свою очередь, отметили, что введение сбора спровоцирует рост тарифов для населения и ускорение инфляции и приведет к повышению цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
Василий Колташов: «Вообще у нас налогов так много, что этот налог, который, в принципе, правилен по форме, мог бы стать частью какого-то уже существующего налога. То есть, можно просто взять какой-то налог и переименовать его в углеродный. Почему нет? Тем более, что это будет очень красиво выглядеть на международной арене. А вот добавление новых налогов может очень негативно повлиять на экономический рост и просто на экономику, поскольку налогов у нас и так много», -резюмировал Василий Колташов в эфире НСН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- В Барселоне не менее 500 тысяч человек участвуют в Марше за свободу
- СМИ: Полицейский пнул «пьяного мальчика» после смертельной аварии
- Путин приветствует Всемирный русский народный собор, посвящённый народосбережению
- Эрдоган обсудит с Путиным вывод курдов из Манбиджа
- Путин одобрил создание Военно-строительной компании