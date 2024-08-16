ЦБ призвал закрывать ипотеку по разрушенному жилью в приграничных областях РФ
Центробанк РФ рекомендовал кредитным организациям, МФО и потребительским кооперативам прощать долг по ипотеке, если речь идёт о полностью разрушенном жилье в приграничных областях страны.
В информационном письме регулятора говорится о Курской, Белгородской и Брянской областях РФ. Центробанк рекомендовал рассмотреть возможность полного прощения долга, если ипотечное жильё в этих регионах было полностью разрушено.
В случае, если жильё, которое является предметом залога, подлежит восстановлению и после проведения соответствующих работ может быть пригодно для проживания, регулятор рекомендует рассмотреть возможность реструктуризации задолженности.
Аналогичным образом рекомендуется поступать в случае гибели супруга или супруги заёмщика.
«Бюро кредитных историй рекомендуется не учитывать... в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заёмщика, реструктуризацию, полное или частичное списание, проведенные источником формирования кредитной истории», - заключили в Центробанке.
Ранее правительство РФ объявило, что выделит из резервного фонда до 600 млн рублей на единовременную материальную помощь гражданам, пострадавшим в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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