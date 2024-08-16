ЦБ призвал закрывать ипотеку по разрушенному жилью в приграничных областях РФ

В информационном письме регулятора говорится о Курской, Белгородской и Брянской областях РФ. Центробанк рекомендовал рассмотреть возможность полного прощения долга, если ипотечное жильё в этих регионах было полностью разрушено.

В случае, если жильё, которое является предметом залога, подлежит восстановлению и после проведения соответствующих работ может быть пригодно для проживания, регулятор рекомендует рассмотреть возможность реструктуризации задолженности.

Аналогичным образом рекомендуется поступать в случае гибели супруга или супруги заёмщика.

«Бюро кредитных историй рекомендуется не учитывать... в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заёмщика, реструктуризацию, полное или частичное списание, проведенные источником формирования кредитной истории», - заключили в Центробанке.

Ранее правительство РФ объявило, что выделит из резервного фонда до 600 млн рублей на единовременную материальную помощь гражданам, пострадавшим в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

