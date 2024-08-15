МЧС РФ: В Белгородской области введен режим ЧС федерального значения
В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения, сообщили в МЧС РФ, передает РИА Новости.
Глава ведомства Александр Куренков пояснил, что масштабы происходящего в регионе не позволяют ему самостоятельно справиться с последствиями сложившейся чрезвычайной ситуации. Он напомнил, что в результате террористических атак со стороны Вооруженных сил Украины на территории Белгородской области есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
Ранее ситуация в Курской области признана ЧС федерального характера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru